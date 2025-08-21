"Неман" со счетом 0:1 проиграл "Райо Вальекано"

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Футболисты гродненского "Немана" со счетом 0:1 уступили испанскому "Райо Вальекано" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча прошла в венгерском Сегеде.

Забитым мячом отметился Альваро Гарсия (77-я минута). Ответная игра пройдет на поле "Райо Вальекано" 28 августа. В случае победы по сумме двух матчей "Неман" впервые в истории преодолеет квалификацию европейских клубных турниров.

Белорусские команды, в отличие от российских, не отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Клубы из Белоруссии проводят домашние матчи на нейтральном поле.

Победителем прошлого розыгрыша турнира стал английский "Челси".