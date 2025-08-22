У обвинения было 30 дней на подачу апелляции

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Прокуратура не будет обжаловать решение Верховного суда Онтарио о невиновности пяти канадских хоккеистов по делу об изнасиловании. Об этом сообщает телеканала CBC.

У обвинения было 30 дней на подачу апелляции.

24 июля Верховный суд Онтарио оправдал пятерых канадских игроков, которых обвинили в изнасиловании. Суд не счел показания заявительницы "заслуживающими доверия и достоверными" и не смог прийти к выводу о том, что поведение истца было недобровольным. После этого стало известно, что Национальная хоккейная лига намерена провести внутреннее расследование, а до его завершения игроки, фигурирующие в этом деле, не имеют права выступать в турнире.

В начале 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Алекс Форментон, Диллон Дюбе и Майкл Маклауд. Клубы, за которые на тот момент выступали хоккеисты, предоставили игрокам бессрочный отпуск.

Обвинения были связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира.

Дюбе в прошлом сезоне выступал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо", а Маклауд играл за астанинский "Барыс" и омский "Авангард".