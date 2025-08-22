22 августа, 06:57
Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду

Они стали недосягаемыми за тур до завершения турнира

ТАСС, 22 августа. Россияне досрочно стали победителями Всемирной шахматной олимпиады среди спортсменов до 16 лет. Турнир проходит в колумбийском городе Барранкилья.

В восьмом туре россияне обыграли вторую сборную Казахстана и за тур до завершения турнира имеют в активе 16 очков. Второе место с 13 очками занимает команда Белоруссии, которой в заключительном туре предстоит сыграть с россиянами. В случае победы белорусы уже не смогут догнать лидера.

Российскую команду на турнире представляют Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

Заключительный тур пройдет позднее в пятницу. Его начало запланировано на 18:00 мск.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья. 

