Гол аргентинца получил 80% всех голосов

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси обошел российского полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука в голосовании за лучший гол в Главной футбольной лиге (MLS) на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Победный гол Месси в домашнем матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:1) набрал 80% от всех голосов. Для аргентинца та игра стала первой после мышечного повреждения.

За гол Миранчука, который россиянин забил в гостевой встрече с "Колорадо" (1:3), проголосовали 2,4% участников. Он занял последнее, четвертое место. Его также опередили бразильский полузащитник "Цинциннати" Эвандер (13,8%) и американский хавбек "Лос-Анджелеса" Марк Дельгадо (3,8%).