РУСАДА дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов за отказ сдавать допинг-пробы

Спортсмены отстранены на три года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых на три года каждого за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Оба спортсмена (муж и жена) отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП, - рассказала собеседница ТАСС. - Если спортсмены признают нарушение антидопинговых правил и отказываются от слушаний в течение 20 дней после предъявления обвинения, то срок дисквалификации автоматически сокращается с четырех до трех лет".

Представляющие Хабаровский край на внутрироссийских стартах 27-летний Артем Зубков и 20-летняя Надежда Зубкова будут отбывать дисквалификацию до 2 февраля 2028 года.