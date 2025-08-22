Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявлял, что полузащитник не покинет команду летом

СТАМБУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Российский футболист Матвей Кисляк готов перейти из московского ЦСКА в турецкий "Галатасарай", если поступит официальное предложение. Об этом сообщил телеканала beIN Sports.

19 августа газета Fotomac сообщила, что "Галатасарай" намерен сделать ЦСКА предложение о покупке Кисляка. На следующий день главный тренер армейцев Фабио Челестини заявил, что футболист не покинет команду нынешним летом.

В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого "Фенербахче". Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 50 матчей в различных турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.

В июле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил ТАСС, что ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года. При этом директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо сообщил "Спорт-Экспрессу", что руководству клубу невыгодно прописывать сумму отступных в контракте футболиста.