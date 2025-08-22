Она будет отвечать за упражнения на бревне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Участница Олимпийских игр в Токио Елена Герасимова приступила к работе в молодежной сборной России по спортивной гимнастике как специалист в упражнениях на бревне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Герасимова сейчас работает в молодежной сборной специалистом в упражнениях на бревне, - рассказала Родионенко. - Она очень большая труженица и прекрасно знает бревно. Лена сама на этом снаряде великолепно выступала, у нее было большое желание работать. Мы подождали, когда она закончит институт и получит диплом. Теперь она приступила к работе".

Герасимовой 21 год, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, в 2021 году входила в состав национальной команды на чемпионате Европы в Базеле и Олимпийских играх в Токио. На мартовском чемпионате России 2024 года в Сириусе спортсменка сумела завоевать серебро в упражнениях на бревне.