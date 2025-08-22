В настоящее время спасатели пытаются помочь Наталье Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подготовка к восхождению на горы уровня пика Победы должна занимать не менее 10 лет. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

"Мы в федерации проводим централизованную подготовку с тренерами, инструкторами, - сказал Пятницын. - Здесь все расписано, в зависимости от сложности маршрута. На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями. Чтобы их организм привык к разреженному воздуху, к давлению. Но бывают и люди, которые идут туда без должной подготовки, после чего происходят такие ситуации".

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в ближайшие дни. Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии.