Ольга Тё считает, что от российских штангистов на ЧМ-2025 не следует ждать больших успехов

Российские спортсмены впервые за 4 года выступят на мировом первенстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российским штангистам, вынужденно пропустившим три международных сезона, будет очень сложно добиться высоких результатов на чемпионате мира, который пройдет с 2 по 11 октября в Норвегии. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка Европы 2021 года россиянка Ольга Тё.

"Я не рассматривала вариант отказа от участия в чемпионате России для того, чтобы как можно лучше восстановиться к мировому первенству, - рассказала Тё, выступавшая на чемпионате страны в Санкт-Петербурге после травмы колена. - Я боец, в моей голове даже мысль такая не возникала. Какие задачи ставлю перед собой на чемпионат мира, если туда поеду? Я не люблю в последнее время загадывать на будущее, просто хочу набрать форму и не говорить сейчас громких слов".

Тё считает, что от возвращающихся после почти четырехлетнего отстранения российских тяжелоатлетов не стоит ждать сразу большого количества завоеванных медалей чемпионатов мира и Европы. "Мы будем постепенно возвращаться на прежние позиции, ведь за это время другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Думаю, нам надо дать немного времени, чтобы опять вернуться", - считает собеседница ТАСС.

Последний раз российские штангисты выступали на взрослых чемпионатах мира в 2021 году, когда соревнования проходили в Ташкенте. Мировые первенства 2022 и 2023 годов россияне пропустили из-за несогласия с условиями допуска, выработанными Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

На чемпионате страны в Санкт-Петербурге, который проходил с 10 по 13 августа, Тё заняла второе место. "У моего поражения есть объективные причины, во время подготовки к турниру меня беспокоило колено, из-за чего я не могла должным образом нагружать себя, что и сказалось на толчке, более силовом упражнении", - отметила спортсменка.

"Организация чемпионата России в Санкт-Петербурге - это мировой уровень. Когда я первый день соревнований пришла, то меня поразила эта сцена, трибуны, поддержка, телевизионные трансляции. Давно я таких эмоций не испытывала на наших соревнованиях, волнение какое-то появляется. Такое впечатление, что ты выступаешь не на чемпионате России, а на мировом или европейском первенстве", - заключила 29-летняя Тё, имеющая в активе также бронзу ЧМ-2021.