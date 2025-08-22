Футболист отличился забитым мячом в матче против "Авангарда"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нападающий "Броук Бойз" Федор Смолов в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против курского "Авангарда" проявил себя мастером, но изначально планировалось, что он сыграет один тайм. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Броук Бойз" Дмитрий Кузнецов.

В четверг "Броук Бойз" обыграл "Авангард" со счетом 2:1. Смолов отличился забитым мячом.

"Федор Смолов - мастер есть мастер. Момент, полумомент, гол. Что еще нужно? Изначально не обсуждалось, что он сыграет весь матч, - сказал Кузнецов. - Планировалось, что сыграет 45 минут, но так как у нас два футболиста выбыли из-за травм, то пришлось менять все по ходу".

Кузнецов рассказал о задачах команды на Кубок России. "Еще ни одна медийная команда не доходила до команд Российской премьер-лиги. Да, это в перспективе хорошо, но мы понимаем, что это будет тяжело сделать. Нам хотя бы до Первой лиги дойти, потом будем смотреть дальше, ведь команда хорошая, мы еще наберем кондиции", - добавил Кузнецов.