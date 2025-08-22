6 августа у фигуристов Александры и Макара Игнатовых родился сын

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) не планирует тренироваться на льду после родов каждый день, так как должна находиться с новорожденным сыном. Об этом она рассказала ТАСС.

6 августа у Александры и Макара Игнатовых родился сын, его назвали Михаилом.

"Каждый день заниматься не буду - у меня все-таки сыночек, - отметила Игнатова. - На лед он выходил только ради фото, пробыл там максимум минуту. В основном он гуляет по улице вокруг катка с мамой. Я должна быть с ним, я кормлю его, поэтому каждый день не буду тренироваться - планирую три-четыре раза в неделю".

"Что из спортивного опыта может пригодиться в воспитании ребенка? Мне кажется, что здесь не важно, спортсмен ты или нет. Мы с Макаром учимся быть родителями. Где-то непонятно, где-то тяжело, особенно по ночам, - рассказала Игнатова. - Мне кажется, я никогда в жизни не засыпала сидя - а теперь проходит секунда, и я уже могу заснуть. Он любит спать днем, а не ночью. Поэтому думаю, что спорт нам никак не поможет. Поможет, наверное, молодость".

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.