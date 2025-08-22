Глава Федерации шахмат России отметил, что такой молодой команды гроссмейстеров не было ни у одной страны

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты одержали выдающуюся победу на юношеской Олимпиаде (среди спортсменов до 16 лет) и войдут в книгу рекордов Гиннесса. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Россияне обеспечили себе победу за тур до окончания турнира. В составе команды выступают Иван Землянский, Савва Ветохтн, Артем Усков и Анна Шухман.

"Поздравляю всех любителей шахмат с выдающейся победой. Это первое командное золото российских шахматистов на Олимпиаде после недавнего снятия рестрикций, - сказал Филатов. - Также отмечу, что у нас подросла плеяда выдающихся гроссмейстеров, которые войдут в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая команда гроссмейстеров. Такого не было никогда ни у одной страны".