Из-за масштабных сбоев в авиасообщении с Канадой Всемирная федерация стрельбы из лука приняла решение начать соревнования позже

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские стрелки из лука не смогли добраться до места проведения юниорского чемпионата мира в Виннипеге из-за забастовки канадских авиаперевозчиков. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

Первенство мира среди спортсменов не старше 18 лет и 21 года должно было стартовать в канадском Виннипеге 17 августа.

"Наши спортсмены и тренеры получили канадские визы в последний момент, сразу же были куплены билеты, - сказал Манханов. - Половина команды должна была лететь в Канаду через Дубай бортом Air Canada, другая - через Стамбул турецкими авиалиниями. Да, мы были в курсе забастовки канадских авиаперевозчиков, но из-за того, что в условиях санкций у нас не было доступа к зарубежным системам бронирования, мы вынуждены были лететь до места пересадки и там уже разбираться на месте. Но в Дубае ничего не удалось изменить, и наши спортсмены вынуждены были вернуться обратно".

"У тех, кто собирался добраться до Канады из Стамбула, было больше надежд выступить на первенстве мира. Но, к сожалению, и они не смогли добраться до места назначения, так как из-за забастовки аэропорт Торонто не принимал рейсы. Поэтому и эта часть команды вынуждена была вернуться в Москву. Как спортсмены пережили такой удар? Они плакали от обиды. Но мы ничего не могли сделать, потому что из-за санкций были очень ограничены в своих возможностях", - добавил собеседник агентства.

По словам Манханова, из-за масштабных сбоев в авиасообщении с Канадой Всемирная федерация стрельбы из лука приняла решение начать соревнования позже и создала кооординационный штаб. Часть команд смогла прибыть в Виннипег с большой задержкой, некоторые спортсмены прилетели на соревнования без инвентаря, затерявшегося на пересадках. Как ранее сообщал ТАСС, для участия в юниорском чемпионате мира получили канадские визы 22 российских спортсмена и 9 тренеров.

Состав на чемпионат мира

На юниорский чемпионат мира - 2025 были заявлены выступающие в классическом луке Максим Малафеев, Павел Семенов, Виолетта Елоева, София Румянцева, Александра Цыденова (все - до 18 лет), Али Лобашев, Батор Ширабцынгуев, Вадим Танчев, Бальжин Дамдинова, Жалгарма Данцаранова и Мария Тараярова (все - до 21 года).

В стрельбе из блочного лука должны были соревноваться Чингиз Абидуев, Андрей Архипов, Тимур Дымбрыылов, Арюна Эрдыниева, Александра Гладкова, Ксения Тимерхазиева (все - до 18 лет), Марк Рогов, Илья Силаев, Галина Добролежа, Милана Мурзина и София Мун (все - до 21 года).