В Федерации альпинизма России нет новой информации о состоянии Наговициной

В настоящее время спасатели пытаются помочь альпинистке, которая сломала ногу при спуске с пика Победы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новых данных о состоянии российской альпинистки Натальи Наговициной нет, они появятся не ранее субботы, когда спасатели доберутся до точки ее нахождения. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

"Новых данных по состоянию альпинистки нет. Они появятся не ранее субботы, когда спасатели доберутся до точки ее нахождения. Будем надеяться на лучшее", - сказал собеседник агентства.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в ближайшие дни. Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии.