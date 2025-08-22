Шнайдер не может поверить, что отыграла пять матчболов у Мертенс на турнире в Мексике

Теннисистка назвала потрясающим уровень игры в матче

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер не может поверить в то, что обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее. Комментарий Шнайдер ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Шнайдер (3-й номер посева). Мертенс была посеяна под 5-м номером. По ходу встречи у бельгийки было пять матчболов, четыре из которых при счете 5:3 в третьем сете на своей подаче. Следующей соперницей Шнайдер станет американка Алисия Спаркс.

"Если честно, я не верю, что это произошло, но очень горжусь собой. Думаю, уровень тенниса был потрясающий - зрителям должно было понравиться, - сказала Шнайдер. - На каждом матчболе соперницы я думала: "Что ж, даже если я не выиграю, то этот матч хотя бы сделает меня сильнее". И я продолжала бороться, заставляла соперницу работать еще сильнее. Эта игра для меня очень полезна".