Команда уступила со счетом 1:2

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб курского "Авангарда" объяснил футболистам, что они не отличаются от игроков клуба Медиалиги "Броук Бойз". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Авангарда" Игорь Беляев.

В четверг "Авангард" уступил "Броук Бойз" со счетом 1:2 в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

"Не хватило прежде всего везения в реализации своих моментов, обидный пропущенный мяч в начале второго тайма, который чуть психологически сломал, потеряли уверенность, - сказал Беляев. - Начали ошибаться, соперник этой ошибкой воспользовался, хотя и после второго пропущенного гола были у нас эпизоды, которые могли реализовать, но чуть не повезло".

"Перед матчем проговорили, объяснили ситуацию, что на футбольном поле не имена играют значение, а футболисты, которые выступают. Что наши игроки ничем не хуже, а в каких-то компонентах и лучше, моложе и быстрее, что просто необходимо верить в себя. Что касается соперника, то уровень хороший, они его показали, играть с такими командами всегда тяжело, неудобно, но рад, что какими-то моментами чуть быстрее были", - добавил Беляев.