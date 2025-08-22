мероприятие пройдет с 7 по 9 октября в Пхеньяне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Семь российских фигуристов - три одиночника, а также одна пара и один танцевальный дуэт - были приглашены в Пхеньян для участия в международном фестивале. Об этом ТАСС сообщили в Минспорте России.

Фестиваль в КНДР будет посвящен 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи.

"Посольство КНДР в России пригласило российских фигуристов принять участие в международном фестивале в Пхеньяне, мероприятие пройдет с 7 по 9 октября, - сообщили в ведомстве. - Российская сторона получила приглашение направить трех спортсменов в одиночном катании, двух - в парном катании и двух - в танцах на льду".