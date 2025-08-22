Российская спортсменка обыграла соперницу со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Екатерина Александрова не верила, что может победить представительницу Чехии Линду Носкову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее. Комментарий Александровой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 в пользу Александровой (2-й номер посева). Носкова была посеяна под 6-м номером.

"Она - действующий чемпион турнира, матч показал, что она хочет защитить титул очень сильно. Но я очень рада, что смогла победить, хоть и в трех сетах, - сказала Александрова. - Игра была очень равная, итог матча решили несколько розыгрышей. После первого сета я подумала, что все, второй мне дастся легче, но все случилось наоборот. Я решила отпустить ситуацию и начать третий сет максимально собранной. Рада, что все получилось, ведь в какие-то моменты мне казалось, что выиграть этот матч не получится".