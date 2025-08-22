Сушко назвал неактуальным вопрос о тренерских перспективах Романа Ротенберга в "Динамо"

Ротенберг в клубе курирует подготовку резерва

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о тренерских перспективах члена совета директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Романа Ротенберга в команде не является актуальным. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

Ротенберг в клубе курирует подготовку резерва. С 2022 по 2025 год он был главным тренером СКА.

"Зачем подогревать такую ситуацию? Роман Ротенберг занимается подготовкой нашего резерва. Алексей Кудашов тренирует команду КХЛ. У каждого своя работа и своя сфера ответственности. Вопрос неактуальный", - ответил Сушко на вопрос, как он относится к разговорам о возможной замене главного тренера "Динамо" Кудашова на Ротенберга при неудачных результатах команды.

В систему "Динамо" вошла школа "Красная машина Юниор", которую ранее поддерживала академия СКА. Ее команда выступит в сезоне Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге.

"В любой системе может появиться хороший хоккеист. В этой школе ведется хорошая работа, и я буду только рад, если в системе "Динамо" будет появляться еще больше молодых хороших ребят", - пояснил Сушко.