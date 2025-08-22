Ранее журналист Халид Аль-Захрани сообщил, что саудовский клуб сделал предложение о переходе бразильца

ТАСС, 22 августа. Петербургский "Зенит" не получал предложения о покупке бразильского футболиста Вендела от "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее журналист Халид Аль-Захрани сообщил, что "Аль-Иттихад" направил предложение "Зениту" о переходе Вендела.

"Пока не получали и не получили", - сказал Медведев.

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский "Ботафого", который должен был состояться летом. 21 мая стало известно, что Вендел не перейдет в "Ботафого", поскольку сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Венделу 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны.