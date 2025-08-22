Гендиректор "Динамо" считает, что канадский хоккеист Комтуа любит Россию и Москву

Ранее хоккеист продлил контракт с бело-голубыми

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский хоккеист Максим Комтуа любит Россию и Москву, что стало одной из причин продления им контракта с московским "Динамо". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

26-летний Комтуа стал лучшим бомбардиром и снайпером команды в прошедшем плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в 15 матчах набрав 13 очков по системе "гол + пас" (7+6). Его предыдущий контракт истек в конце мая.

"Комтуа - ограниченно свободный агент, у нас на него права в КХЛ. Думаю, Максим счастлив в "Динамо", его любят болельщики, - сказал Сушко. - Он любит Москву, нашу страну, в которой он играет".

"Когда он сейчас прилетел, он выглядел довольным, хотел побыстрее включиться в работу. Любые переговоры - это сложный процесс, и мы счастливы, что они завершились хорошо", - добавил он.