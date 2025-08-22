Дегтярев заявил, что российские спортсмены обязательно будут выступать под флагом страны

Министр спорта отметил, что в данный момент действуют несправедливые ограничения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены обязательно получат возможность вновь представлять страну на международных соревнованиях под национальным флагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

22 августа в России отмечается День Государственного флага.

"Сегодня наши спортсмены продолжают побеждать на чемпионатах мира и Европы, несмотря на все несправедливые ограничения, - написал Дегтярев. - Общая задача министерства спорта и Олимпийского комитета России - вернуть законное право нашим атлетам честно и добросовестно представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом, и мы этого обязательно добьемся".

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от турниров из-за ситуации на Украине. Через год организация выпустила новые рекомендации, позволив россиянам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако российские атлеты могут соревноваться только в личных турнирах, а запрет на командные виды спорта остаются в силе.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.