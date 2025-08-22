Канадские специалисты также работают в "Тракторе", "Авангарде" и клубе "Шанхай Дрэгонс"

ТАСС, 22 августа. Возглавивший ярославский "Локомотив" Боб Хартли не планирует соперничать с другими канадскими тренерами в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В следующем сезоне КХЛ будет работать четыре канадских тренера. Помимо Хартли, пост главного тренера в лиге занимают Бенуа Гру ("Трактор"), Ги Буше ("Авангард") и Жерар Галлан ("Шанхай Дрэгонс").

"Честно говоря, я не вижу здесь соперничества, - сказал Хартли. - Чтобы выиграть, нам все равно нужно обыграть всех - хоть команду Галлана, хоть Буше, хоть [Игоря] Никитина. Но я никогда не считал соперниками коллег-тренеров. Соперник - это другая команда. Я лично не выиграл ни одного матча: это всегда делали хоккеисты. Я никогда не забивал голов, не отдавал голевых передач и не делал сейвов. Всегда говорил: все мои чемпионства - заслуга игроков".

"Для меня в хоккее нет паспортов, не важно, какого ты цвета кожи, какой у тебя язык или религия. У меня друзья по всему миру - из России, Канады, США, Финляндии, Латвии. До сих пор звонят бывшие юниоры, до сих пор общаюсь с игроками "Авангарда". Моя цель одна: сделать "Локомотив" сильнейшим клубом и защитить титул. Все остальное меня не волнует", - заключил он.

О назначении Хартли на пост главного тренера "Локомотива" стало известно в июле. Канадец не тренировал с 2021 года, когда покинул омский "Авангард" после победы в Кубке Гагарина. В "Локомотиве" Хартли сменил Игоря Никитина, который занял аналогичную должность в московском ЦСКА.

Стартовый матч сезона пройдет в Ярославле между местным "Локомотивом" и челябинским "Трактором" 5 сентября. В прошлом сезоне клубы дошли до финала Кубка Гагарина, в котором сильнее оказалась команда под руководством Никитина (4-1).