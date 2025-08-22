Генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко отметил, что олимпийский чемпион "адекватный и умный парень"

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросы, связанные с заработной платой, не стояли на первом месте при переговорах московского хоккейного клуба "Динамо" о новом контракте с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

По информации "Спорт-Экспресса", зарплата Гусева по новому однолетнему соглашению составит 45 млн рублей в год. При этом в потолке зарплат в КХЛ не учитываются бонусы, выплаченные за попадание в первую тройку бомбардиров.

"Вопрос по зарплате с ним стоял не на первом месте. У Никиты всегда такая позиция, что он подписывает контракт на флажке. Сложно сказать, с чем это связано, но в предыдущие годы он именно так и делал. Так что ничего необычного в этом нет", - сказал Сушко.

"Перед принятием решения Никита все взвесил. Ему нравится в "Динамо", к тому же он постоянно входит в тройку бомбардиров и свои деньги заработает за счет бонусов. Никита уверен в своих силах, понимает, что сумеет войти в топ-3 бомбардиров. Бонусы всегда были сильной мотивацией для спортсменов", - добавил он.

Первоначально Гусев подписал с "Динамо" просмотровый контракт, прежде чем с ним было заключено полноценное соглашение. "Это обычная история. Ему надо было начинать тренироваться, работать с командой. Никита адекватный, умный парень, который хочет играть в хоккей", - пояснил Сушко.

Гусеву 33 года, он выступает за "Динамо" с 2022 года. В прошлом регулярном чемпионате он занял второе место в списке бомбардиров с 69 очками по системе "гол +пас" (29+40), ему также принадлежит бомбардирский рекорд лиги.