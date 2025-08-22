557 человек исполнили упражнение "змейка"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мировой рекорд по самому массовому исполнению элемента с гимнастической лентой "змейка" был установлен в рамках турнира "Кубок сильнейших спортсменов" в Москве - упражнение исполнили 557 участников. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Турнир проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер, в нем принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

После обратного отсчета трибуны запестрели лентами-змейками. Эталонное исполнение участникам флешмоба продемонстрировала двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр, чемпионка России 2020 года Дарья Трубникова.