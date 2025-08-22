Ему было 70 лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский тренер по футзалу Юрий Руднев умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Причина смерти не называется.

По ходу карьеры Руднев играл за ленинградский "Кировец", где после завершения профессиональной карьеры начал работать тренером. Деятельность в футзале начал в 1993 году. В 2001 году вместе с ним екатеринбургская "Альфа" стала победителем Кубка России, в 2002-м - обладателем Кубка обладателей кубков.

Руднев четыре раза побеждал в чемпионате России вместе с московским "Динамо" (2004, 2005, 2007, 2008), пять раз приводил команду к победе в кубке страны (2003, 2004, 2008, 2009, 2010). В сезоне-2006/07 бело-голубые под его руководством выиграли Кубок УЕФА.