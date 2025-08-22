Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому исполнилось 57 лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино впервые за несколько лет поздравил российского футболиста с днем рождения официальным письмом, им стал бывший полузащитник московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой. Соответствующее письмо Российский футбольный союз (РФС) предоставил ТАСС.

© РФС/ ТАСС

"Я выражаю свои самые теплые пожелания по случаю вашего особого дня и надеюсь, что вы сможете отпраздновать его со своей семьей и близкими. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за вашу непоколебимую приверженность и неоценимую поддержку в объединении мира посредством футбола. В год нового клубного чемпионата мира по футболу, который только что прошел в США, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов", - говорится в письме.

Сам Мостовой рассказал, что впервые получил официальное поздравление от Инфантино.

"Мне ранее приходили поздравления от ФИФА на телефон. Тут позвонили из Российского футбольного союза, сказали, что впервые Джанни Инфантино прислал официальное личное поздравление в союз, - сказал Мостовой ТАСС. - Это лишний раз подчеркивает почет и уважение от международного футбольного сообщества, огромная честь, что помнят, не забывают. Также из Испании сейчас звонят, пишут, пришло поздравление из "Сельты", жду от чемпионата Испании, обычно поздравляют".

Мостовому исполнилось 57 лет. В разные годы он выступал за "Красную Пресню", "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес". Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака", победителем Кубка Португалии ("Бенфика"), финалистом Кубка Франции ("Страсбур") и Кубка Испании ("Сельта"). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.