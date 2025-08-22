Такое решение вынесено на основе финансовых проблем клуба

БУХАРЕСТ, 22 августа. /ТАСС/. Федерация футбола Румынии лишила клуб "Университатя Крайова" 94 очков перед началом сезона в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщил журнал Voetbal International.

Соответствующее решение было принято дисциплинарным комитетом организации. Наказание вынесено в связи с рядом непогашенных долгов перед игроками и тренерами, а также с невыполнением финансовых обязательств перед бухарестским "Динамо" за матч в кубке страны в 2023 году. Снятие 94 очков, как уточняет издание, не было единовременным, а стало совокупностью с предыдущими санкциями.

Федерация предоставила клубу возможность погасить долги до 3 сентября. В случае невыполнения требований на клуб будут наложены новые санкции, включая исключение из всех турниров. Окончательное решение по этому делу планируют вынести 25 сентября.