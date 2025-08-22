Ранее сообщалось, что "Фиорентина" получила предложения о покупке полузащитника от российских клубов

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист Лукас Бельтран принял решение отказаться от перехода из итальянской "Фиорентины" в московский ЦСКА или петербургский "Зенит". Об этом на своей странице в X сообщил журналист Флавио Оньиссанти.

По информации источника, игрок также решил отказаться от девятого номера в "Фиорентине", под ним теперь сможет выступать новичок команды боснийский нападающий Эдин Джеко. Отмечается, что у аргентинца остаются хорошие отношения с руководством итальянского клуба.

Журналист уточняет, что российские клубы перестали интересоваться Бельтраном и переключились на другие цели, которые находятся в их списке интересов.

21 августа Бельтран пропустил матч квалификации Лиги конференций против украинского "Полесья" (3:0). По словам главного тренера "Фиорентины" Стефано Пиоли, решение не включать игрока в заявку на матч связано с интересом к аргентинцу на трансферном рынке. "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Фиорентина" получила предложения о покупке полузащитника от московского ЦСКА и петербургского "Зенита".

Бельтрану 24 года, он выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В составе команды игрок принял участие в 98 матчах в различных турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами. По ходу карьеры также играл за аргентинские "Ривер Плейт" и "Колон".