РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Российский каноист Захар Петров завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Милане.

Петров преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Серебряным призером стал представитель Чехии Мартин Фукса (отставание - 0,44 секунды). Третье место занял Сергей Тарновский из Молдавии (+1,11).

Петрову 23 года. Он в четвертый раз стал чемпионом мира. На Олимпиаде 2024 года спортсмен дважды становился четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым).

Чемпионат мира в Милане завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.