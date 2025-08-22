Позднее лига выступит с официальным заявлением

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о дисквалификации генерального директора "Сочи" Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

"РУСАДА проинформировало КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. КХЛ даст правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Позднее лига выступит с официальным заявлением", - говорится в сообщении.

В пятницу "Советский спорт" сообщил, что Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отчитывается с 12 августа 2025 года. По информации источника, решение было принято на основании базы LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.