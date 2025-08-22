Канадец вступил в драку с защитником "Челмета" Алексеем Савельевым в предсезонной игре

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Джошуа Ливо подрался в первом матче после перехода в челябинский хоккейный клуб "Трактор". Предсезонная игра проходит в Челябинске.

В начале второго периода Ливо вступил в драку с защитником "Челмета" Алексеем Савельевым. По итогам эпизода оба игроки получили удаления.

15 августа стало известно, что Ливо подписал контракт с "Трактором". Ранее 32-летний канадец покинул уфимский "Салават Юлаев", который принял решение расторгнуть контракт с игроком. В прошлом сезоне Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также был признан самым ценным игроком турнира. Канадец установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат.