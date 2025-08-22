Под своды "ВТБ-Арены" подняли специальный стяг с изображением хоккеиста и цифрой 895

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил от московского "Динамо" золотую клюшку за рекорд, который он установил в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который принадлежал канадцу Уэйну Гретцки. Овечкин является воспитанником "Динамо", он выступал за клуб с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13.

На церемонии перед контрольным матчем "Динамо" с казанским "Ак Барсом" под своды "ВТБ-Арены" был поднят стяг с изображением Овечкина и цифрой 895 - столько голов он забил, что побить рекорд Гретцки.