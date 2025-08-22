После пяти туров команда занимает девятое место в турнирной таблице

ТАСС, 22 августа. Петербургский "Зенит", несмотря на потерю очков на старте сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), по-прежнему остается фаворитом на итоговую победу в турнире. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший игрок сине-бело-голубых Артур Юсупов.

"Зенит" после пяти туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

"Сезон только начался, - сказал Юсупов. - Несмотря на не самый лучший старт, они остаются фаворитами. "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА - главные претенденты на чемпионство".

Лидером чемпионата России является московский "Локомотив", имеющий на счету 13 очков.