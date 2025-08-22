Ранее журналист Флавио Оньиссанти сообщил, что футболист решил отказаться от перехода в ЦСКА или "Зенит"

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист итальянской "Фиорентины" Лукас Бельтран еще не принял окончательного решения о переходе в ЦСКА или петербургский "Зенит". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Фиорентины".

Ранее журналист Флавио Оньиссанти сообщил в Х, что Бельтран принял решение отказаться от перехода в ЦСКА или "Зенит".

"Мы точно не знаем, все зависит от его воли. Но он еще ничего не решил", - сообщили в пресс-службе.

21 августа Бельтран пропустил матч квалификации Лиги конференций против украинского "Полесья" (3:0). По словам главного тренера "Фиорентины" Стефано Пиоли, решение не включать игрока в заявку было связано с интересом к аргентинцу на трансферном рынке. "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Фиорентина" получила предложения о покупке полузащитника от ЦСКА и "Зенита".

Бельтрану 24 года, он выступает за "Фиорентину" с августа 2023 года. В составе команды полузащитник принял участие в 98 матчах в различных турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами. По ходу карьеры также играл за аргентинские "Ривер Плейт" и "Колон".