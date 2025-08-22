Россиянин занял 10-е место, лидирует испанец Карлос Алькарас

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев вошел в десятку самых богатых теннисистов мира за 2025 год. Данные опубликовал американский журнал Forbes.

Медведев занял в рейтинге 10-е место. Российский теннисист заработал $14,3 млн. Из них $4,3 млн он получил благодаря спортивным достижениям, а $10 млн заработал за пределами корта.

Самым богатым теннисистом мира является испанец Карлос Алькарас, который заработал $48,3 млн. В первую десятку также вошли итальянец Янник Синнер ($47,3 млн), американка Коко Гауфф ($37,2 млн), серб Новак Джокович ($29,6 млн), белоруска Арина Соболенко ($27,4 млн), китаянка Чжэн Циньвэнь ($26,1 млн), представительница Польши Ига Свёнтек ($24 млн), американцы Тейлор Фритц ($15,6 млн) и Фрэнсис Тиафо ($15,2 млн).

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.