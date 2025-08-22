Группа спасателей прервала операцию по спасению Наговициной из-за погодных условий

Кроме того, у одного из членов группы появились проблемы со здоровьем

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группа спасателей прервала операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной из-за плохих погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в Федерации альпинизма России.

"Из-за плохих погодных условий и в связи с проблемами со здоровьем у одного из членов группы одна группа спасателей решила вернуться в базовый лагерь", - сказал собеседник агентства.

Группа итальянских спасателей планирует продолжить операцию.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На высоте примерно 6 900 м находится тело итальянского альпиниста, который был в составе одной группы с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.