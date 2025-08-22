По мнению главного тренера сборной, "наша молодежь даст жару"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Юные российские гимнастки в перспективе готовы "дать жару". Об этом журналистам по итогам турнира "Кубок сильнейших спортсменов" по художественной гимнастике заявила главный тренер сборной России Татьяна Сергаева.

Соревнования завершились во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер. В турнире наряду с юными спортсменками приняла участие бронзовый призер Олимпиады Алина Горносько из Белоруссии.

"Думаю, для девочек Алина - кумир, я очень рада за моих молодых девчонок, которые выступали с ней на одном ковре. И надо сказать, что наша молодежь даст жару - я в это верю, очень сильно верю, - рассказала Сергаева. - У нас очень хорошие девочки 2009 года рождения, очень хорошие юниорочки, мы будем с ними работать и дальше. Десятый год [рождения] у нас на следующий год в сеньоры переходит, им немножко тяжеловато придется. Но этот год, я надеюсь, они закончат достойно в юниорах".

"В силу того, что я только начала со сборной работать, я, конечно, просматриваю именно то поколение, которое двигаться будет дальше - сейчас на них особое внимание обращаю. Мы набираемся опыта - спустя столько лет, пока мы сидели дома и не выходили на международный уровень, стартовый азарт, который нарабатывается там, слегка утерян. Одно дело, когда выходит звезда и сама за себя выступает, а другое дело, когда за тобой сборная России, и ты должен защищать честь страны. Этого опыта не хватает".

Подводя итоги Кубка сильнейших спортсменов, Сергаева отметила, что соревнования оставили у нее великолепные эмоции. "Я очень-очень рада, что белорусская команда приехала своими лидерами. Нам это очень нужно было, - подчеркнула она. - Мы всю жизнь были братьями. Сколько мы ездили на чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и мы всегда были очень близки, несмотря на то, что были соперниками. Поэтому это соревнование - прекрасный вариант еще раз вспомнить об этом".