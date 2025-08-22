Сергаева сообщила, что формирование состава гимнасток в группе продолжается

По словам главного тренера сборной, спустя полгода работы она видит первые результаты

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Формирование состава сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях еще не завершено. Об этом журналистам рассказала главный тренер сборной Татьяна Сергаева по итогам Кубка сильнейших спортсменов по художественной гимнастике.

Соревнования завершились во Дворце спорта художественной гимнастики Ирины Винер.

"Где-то в феврале месяце я сказала, что мы начнем работать над этим, потому что групповое упражнение было у нас, мягко говоря, в полном развале, - рассказала Сергаева. - И вот только спустя практически полгода я вижу первый результат нашей работы, и относительно им довольна. Хотя не могу сказать, что все отлично, все замечательно - работы еще много, но будем продолжать. Сейчас они уже показали себя как настоящая команда, и я рада этому. Буду смотреть, искать, пробовать еще, потому что не хочу стоять на месте. Я хочу опять-таки посмотреть молодых и, может быть, периодически буду менять состав. Посмотрим, пока не буду загадывать".