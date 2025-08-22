В "Зените" прокомментировали интерес к Пиняеву, Литвинову и Лукину

По словам председателя правления "Зенита" Александра Медведева, у клуба нет шорт-листа на усиление, в который входят Сергей Пиняев, Руслан Литвинов, Матвей Лукин, Лечи Садулаев и Илья Вахания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" не имеет трансферного шорт-листа, в который входят ведущие российские игроки клубов Мир - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее портал Metaratings сообщил, что "Зенит" составил шорт-лист на усиление, в который вошли Сергей Пиняев ("Локомотив"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Матвей Лукин (ЦСКА), Лечи Садулаев ("Ахмат") и Илья Вахания ("Ростов").

"Нет ни короткого, ни укороченного", - сказал Медведев в ответ на вопрос, есть ли у "Зенита" шорт-лист с перечисленными игроками.