Олимпийский призер белоруска Горносько оценила перспективы российских гимнасток

По мнению спортсменки, россиянки хорошо выступают на юниорском уровне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Алина Горносько из Белоруссии высоко оценивет уровень российских юниорок. Об этом она рассказала журналистам после выступления на турнире "Кубок сильнейших спортсменов".

Соревнования завершились во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер.

"Я думаю, это невооруженным взглядом видно по результатам, что на юниорском уровне в основном соревнования захватили российские спортсменки, а уже более во взрослом у нас получилось отвоевать некоторые результаты и медали. Поэтому это очень здорово, что есть такая конкуренция, есть борьба. И сегодня это так, а завтра может быть все по-другому, это спорт", - отметила Горносько.