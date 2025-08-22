Турнир проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дружба и общение гимнасток России и Белоруссии стали главным итогом турнира "Кубок сильнейших спортсменов" по художественной гимнастике в Москве. Об этом журналистам заявила главный тренер белорусской команды Ирина Лепарская.

"Я уверена, что дружба - главный итог этих соревнований. Наши дети так давно уже не виделись, не встречались, и я вижу, с каким удовольствием они общаются, обмениваются какими-то сувенирами, подарками, обнимаются, целуются. Они просто отойти друг от друга не могут. Конечно, это и есть главный итог этих соревнований. Пусть они продолжаются вечно", - рассказала Лепарская.

Комментируя итоги выступления белорусской команды, Лепарская отметила: "Мы работали, мы готовились и рады результату. Если не получилось, анализируем, смотрим, почему и что надо менять, получилось - радуемся и идем дальше. Спасибо большое всем - и зрителям, и организаторам, получились шикарные соревнования, девочки получили бесценный опыт".