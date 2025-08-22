Песков поздравил российских шахматистов с победой в юношеской Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России заявил, что у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков поздравил российских шахматистов, выигравших юношескую Олимпиаду.

"Это очередная яркая победа наших молодых шахматистов. Мы можем быть спокойны - у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена! Страна, как всегда, гордится нашей шахматной школой! Поздравляем победителей, тренерский состав, а также Федерацию шахмат России в лице ее президента Андрея Филатова с достойным успехом!" - сказал Песков ТАСС, комментируя победу.

Турнир проходил в колумбийском городе Барранкилья. Российскую команду представляли Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Юношеская сборная (спортсмены не старше 16 лет) не проиграла ни одного матча.