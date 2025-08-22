Шарапова рассказала о волнении перед включением в Международный зал теннисной славы

Торжественная церемония пройдет в ночь на 24 августа по московскому времени

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова взволнована перед включением в Международный зал теннисной славы. Об этом она рассказала журналистам.

"Я прибыла в Ньюпорт вчера, и перед пресс-конференцией я посетила музей Зала славы, он по-настоящему культовый. И я чувствую себя небольшой частью этой великой истории игры. Многие члены моей команды будут со мной, и я взволнована, как подросток. Это особенное чувство - снова увидеть людей, с которыми делила свою карьеру", - сказала Шарапова.

"Я не тот человек, кто часто оглядывается назад. Было много жертв, много тяжелой работы проделано. Сейчас я мать трехлетнего ребенка и занимаюсь бизнесом и инвестициями, мой день совершенно по-другому проходит, но я все еще соблюдаю дисциплину, которая была в спорте. Я научилась терпению и упорству", - добавила россиянка.

Церемония включения Шараповой в Международный зал теннисной славы пройдет в ночь на 24 августа по московскому времени. Вместе с ней туда войдут американцы Майк и Боб Брайаны.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Roland Garros (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).