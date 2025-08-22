Турнир планируется провести без участия Международной федерации хоккея

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассчитывает на участие восьми сборных в Кубке мира 2028 года. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Дэвид Паньотта со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что в турнире примут участие как минимум восемь команд.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году, игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Также были сформированы сборные молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и Европы. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах. До Кубка мира с 1976 по 1991 год под эгидой НХЛ проходил Кубок Канады, четыре раза его выигрывали канадцы (1976, 1984, 1987, 1991), а в 1981 году победу одержала сборная СССР.

Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщил, что НХЛ намерена провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF). С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.

В феврале 2025 года под эгидой НХЛ в США и Канаде прошел Турнир четырех наций. В нем приняли участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.