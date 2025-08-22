Путин наградил Митрофанова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

С 2022 года Митрофанов занимает должность генерального секретаря РФС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Митрофанова Максима Львовича", - говорится в тексте указа.

Митрофанову 43 года. Он является генеральным секретарем РФС с 2022 года. Ранее он был директором по развитию организации, заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарем комитета программ развития футбола. С 2007 по 2017 год Митрофанов занимал пост генерального директора петербургского "Зенита".