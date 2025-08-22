Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Футболистки московского "Спартака" со счетом 4:1 обыграли петербургский "Зенит" в матче чемпионата России и возглавили турнирную таблицу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Наталья Машина (10-я, 61-я минуты), Алина Мягкова (26) и Тияна Филипович (42). У "Зенита" отличилась Беатриз Гомес (28).

"Спартак" после 17 матчей набрал 45 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя столичный ЦСКА (43 очка в 17 играх). "Зенит" с 41 очком в 18 встречах располагается на 3-й строчке. "Спартак" впервые в истории обыграл "Зенит" в официальном матче.

В следующем матче "Спартак" примет самарские "Крылья Советов", "Зенит" через тур сыграет с "Крыльями Советов" на выезде.

"Зенит" выигрывал чемпионат России последние три сезона. "Спартак" выступает в турнире с 2024 года. В прошлом сезоне столичная команда завоевала бронзовые медали.