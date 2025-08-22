По мнению комиссии, арбитр должен был удалить вратаря "Динамо" Игоря Лещука и назначить пенальти в ворота бело-голубых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала две ошибки главного арбитра Кирилла Левникова в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 17 августа и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

Отмечается, что судья ошибочно не удалил с поля вратаря "Динамо" Игоря Лещука за нарушение правил на защитнике армейцев Даниле Круговом. Также подчеркивается, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо" на 54-й минуте встречи после фола Дениса Макарова на Матеусе Алвесе в собственной штрафной площади.