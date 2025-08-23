Россиянка в двух сетах победила представительницу США Алисию Паркс

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла американку Алисию Паркс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под третьим номером. Паркс выступала без номера посева. В финале Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (второй номер посева) и чешкой Мари Боузковой (без номера посева).

Шнайдер 21 год, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Паркс 24 года, в рейтинге WTA она располагается на 71-й позиции. На счету спортсменки одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 23 августа. Победительницей турнира в 2024 году стала Линда Носкова из Чехии. Среди представительниц России на нем побеждала Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).