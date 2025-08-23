Российские гимнасты не выступали на турнирах FIG с марта 2022 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены после возвращения на турниры под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) могут столкнуться с необъективным судейством на соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"В спортивной гимнастике остается субъективное судейство, это же не плавание, где секундомер нажал и выявил, кто сильнейший, - рассказала Родионенко. - И среди судей - половина из Европы, которая нас, мягко говоря, не очень любит. Я субъективное судейство ставлю на первое место, а после него уже длительное отсутствие международного опыта. Сядут шесть человек в судейской бригаде, и половина будет из европейских стран".

Российские гимнасты последний раз выступали на турнирах FIG в начале марта 2022 года. С 13 по 14 августа в Париже пройдет этап FIG World Challenge Cup, в котором примет участие в нейтральном статусе член сборной России и победительница Олимпиады-2020 Ангелина Мельникова.